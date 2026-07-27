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27 липня 2026, 19:26

Доба на Херсонщині: одна людина загинула від вибухівки, ще четверо травмовані через ворожі атаки

27 липня 2026, 19:26
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Фото: ZUMAPRESS
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Впродовж 27 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою ствольної артилерії та дронів різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири – отримали травми.

Так, близько 13:00 у Херсоні внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув цивільний чоловік.

Також троє херсонців та одна жителька Антонівки дістали травм від БпЛА, які застосовують військові армії РФ.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівля закладу культури, легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що російські війська 27 липня завдали удару по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого одна людина загинула, четверо поранені.

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