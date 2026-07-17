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17 липня 2026, 20:56

У Дніпрі чоловік відкрито пограбував перехожого

17 липня 2026, 20:56
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Центральному районі Дніпра 16 липня підозрюваний попросив у перехожого мобільний телефон, а потім скористався його неуважністю та відкрито заволодів ним

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Подія сталася 16 липня на вулиці 128-ї Бригади Тероборони. За попередньою інформацією, незнайомець попросив у перехожого мобільний телефон, нібито щоб здійснити дзвінок. Втім, вихопивши гаджет з рук чоловіка, зловмисник втік. Але далеко нападнику втекти не вдалося - потерпілий наздогнав його та викликав поліцію.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 34-річний житель міста Кам’янське, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Нагадаємо, що раніше поліцейські завершили розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо пограбування відвідувача кафе у Деснянському районі столиці.

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