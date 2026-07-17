Росіяни вдарили КАБом по Харківщині: серед постраждалих діти

Фото: ДСНС

Унаслідок російського авіаудару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині постраждали четверо людей, серед яких троє дітей. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень. Також поранення уламками скла отримали 16-річна дівчина та 40-річний чоловік.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих дітей зросла.

Ще одна потерпіла — 13-річна дівчинка, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їй надали необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у Харкові 17 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника у Салтівському районі міста.