У Києві 21-річний хлопець під час бійки поранив ножем незнайомця

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У Києві правоохоронці затримали 21-річного молодика, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень незнайомому хлопцю під час конфлікту

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався днями у сквері імені Олени Теліги на проспекті Борщагівському.

За інформацією поліції, між двома компаніями молодих людей виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.

Під час сутички один із учасників дістав розкладний ніж та кілька разів вдарив ним 21-річного опонента. Потерпілого з колото-різаними ранами та проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування нападника та затримали його неподалік місця події.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 44-річний чоловік тяжко поранив 18-річного юнака. Підозрюваний підійшов до компанії незнайомих йому молодих людей. Під час спілкування між ним та одним із чоловіків виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж, який мав при собі, та вдарив ним опонента.

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