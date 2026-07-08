Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми
У Києві до вісьмох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських БПЛА удень 8 липня
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Серед постраждалих двоє медиків, зазначив Кличко.
Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан станом на 14:45 повідомляла у Телеграмі, що п'ятьох із шести постраждалих госпіталізували.
Одній людині медичну допомогу надали амбулаторно.
Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.
Серед постраждалих двоє працівників екстреної медичної допомоги: парамедик та екстрений медичний технік. Вони отримали акубаротравму.
Нагадаємо, що вдень 8 липня росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед". У місті спалахнули масштабні пожежі, над столицею чорний дим.