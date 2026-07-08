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08 липня 2026, 15:50

Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми

08 липня 2026, 15:50
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Фото: ДСНС
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У Києві до вісьмох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських БПЛА удень 8 липня

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Серед постраждалих двоє медиків, зазначив Кличко.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан станом на 14:45 повідомляла у Телеграмі, що п'ятьох із шести постраждалих госпіталізували.

Одній людині медичну допомогу надали амбулаторно.

Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

Серед постраждалих двоє працівників екстреної медичної допомоги: парамедик та екстрений медичний технік. Вони отримали акубаротравму.

Нагадаємо, що вдень 8 липня росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед". У місті спалахнули масштабні пожежі, над столицею чорний дим.

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