ДТП на Набережному шосе: у Києві ускладнено рух у бік Поштової площі
У Києві на Набережному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Поштової площі
Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews.
Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Нагадаємо, що поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 13:40 на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали водії обох транспортних засобів та пасажири.
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Прокуратура показала "кімнату тортур" у справі вбивства підозрюваної у замаху в Монако
07 липня 2026, 14:44"Сталкер" із Києва, десятки жертв і роки переслідувань: що відомо про Віктора Вербняка
07 липня 2026, 14:29На Київщині військовий СЗЧ вбив вітчима ножем
07 липня 2026, 14:25Підвал, схожий на катівню, зізнання та вбивство: нові деталі справи про замах у Монако
07 липня 2026, 13:47У Луцьку депутат вкусив патрульного: поліція розповіла деталі
07 липня 2026, 13:37На Полтавщині свекруха виписала невістку з дітьми з квартири після 25 років проживання
07 липня 2026, 13:30Розслідування про 143 квартири брата директора ДБР: суд заборонив публікацію
07 липня 2026, 13:05Дівчина застрягла у поштоматі в Рівному: її визволили рятувальники
07 липня 2026, 12:37На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
07 липня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »