ДТП на Набережному шосе: у Києві ускладнено рух у бік Поштової площі

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві на Набережному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Поштової площі

Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews .

Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, що поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 13:40 на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали водії обох транспортних засобів та пасажири.