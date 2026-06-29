Віддавна значну частину історії люди сприймали світ як гру з нульовою сумою: виграш-програш. Один забрав в іншого. Один скористався можливістю для себе, інший залишився ні з чим. The winner takes it all

Віддавна значну частину історії люди сприймали світ як гру з нульовою сумою: виграш-програш. Один забрав в іншого. Один скористався можливістю для себе, інший залишився ні з чим. The winner takes it all

Фото: pixabay

Так воно і в живій природі: смертельна гра між вовком та оленем є грою з нульовою сумою, адже або вовк дожене і зжере оленя, або олень втече й залишить вовка голодувати.

Водночас навіть у живій природі, окрім конкуренції, є кооперація та симбіоз. Гра з позитивною сумою: виграш-виграш. Приклади і з живої природи, і з людських стосунків вам всім відомі. Кооперуючись, можна вбити мамонта, і тоді всім вистачить наїстися. Допоможи іншому, і він допоможе тобі. Разом можна зробити те, що не під силу одному.

Представники політичного реалізму вважають, що у міжнародних стосунках переважає гра з нульовою сумою. Між країнами немає дружби, є лише тимчасові спільні інтереси. Всю людську історію країни воювали між собою, особливо сусідні країни, яким є що ділити. Ресурсів завжди мало, а потреба в них завжди більша.

Водночас поступово у світі наростає розуміння, що гра з позитивною сумою принесе більше дивідендів. Можна виграти разом. Це стосується світової торгівлі, як довів один із батьків економічної науки Девід Рікардо. Це стосується безпеки, як стверджував Рональд Рейґан, а задовго до нього Джордж Маршалл задумав і втілив цей принцип на практиці.

Але переважна більшість людей за умов браку безпеки легко починає сприймати світ як гру з нульовою сумою. Тому завжди знаходяться політики, які пропонуватимуть своїм виборцям перейти до гри з нульовою сумою. Вони негайно стануть дуже популярними.

Але врешті програють всі. Тому що у грі з позитивною сумою ти завжди виграєш, хоча розподіл виграшів рідко виглядає справедливим. А у грі з нульовою сумою ти то виграєш, то програєш, і врешті здобудеш менше, або ж залишишся в мінусах.

Особливо якщо є третя сила, яка грає у гру з негативною сумою: програш-програш. Щоб усі програли. У сподіванні, що сама ця сила програє менше. Вона грає у гру з негативною сумою лише тому, що більше нічого не вміє.

Дорослість і суб’єктність полягають у тому, щоб, коли всі навколо грають у гру з нульовою сумою, не поринати у цей захоплюючий процес, а м’яко перевести всіх у гру з позитивною сумою. Передусім для того, щоб ми самі виграли більше й могли жити без страху програшів. Зрілість полягає у здатності створити гру з позитивною сумою замість нульової (навіть з тими, хто не хоче), аби мати ресурси жорстко стримувати здатних лише у гру з негативною сумою.

Саме така дорослість, зрілість і суб’єктність потрібні Україні.

Література по темі: