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29 червня 2026, 13:16

Російський удар по Дніпру: вже 5 загиблих та 28 постраждалих

29 червня 2026, 13:16
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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У лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок ранкової російської атаки на Дніпро. Таким чином кількість загиблих зросла до п'яти

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За останніми даними, внаслідок обстрілу постраждали 28 людей. Четверо з них перебувають у важкому стані.

У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми, осколкові поранення, переломи та акубаротравми.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вранці 29 червня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, ймовірно, балістикою. Зазнало пошкоджень приватне підприємство. Раніше було відомом про чотирьох загиблих та десятьох постраждалих. Також повідомлялося про 22-річного чоловіка у важкому стані.

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