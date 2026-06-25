13:40  25 червня
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
11:58  25 червня
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 13:40

У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця

25 червня 2026, 13:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чернігівський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що "призовник", якого затримали військові ТЦК, насправді є іноземцем

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Громадянин Азербайджану проживає в Україні з посвідкою на постійне проживання. 12 березня до нього підійшли представники ТЦК та поліції. В результаті його доставили до приміщення ТЦК та відправили на військово-лікарську комісію (де його визнали придатним до служби).

Уже скоро навчальник ТЦК видав наказ, яким мобілізував чоловіка на військову службу та направив до військової частини. При цьому сам чоловік і його представники казали, що у ТЦК навіть не перевірили нормально його документи. Згодом військова частина вказувала, що на момент зарахування не мала відомостей про те, що позивач є іноземцем.

Суд зауважив, що на іноземців не розповсюджується закон про мобілізацію в Україні, і скасував наказ. Наразі чоловік уже звільнений з військової служби.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК мобілізація Чернігів
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
На Кінбурнській косі підняли український прапор: окупанти відступають
25 червня 2026, 13:59
На Дніпропетровщині жінка прив’язувала 7-річного сина ланцюгом до батареї
25 червня 2026, 13:32
Безробітний харків'янин "зливав" росіянам локації ЗСУ
25 червня 2026, 13:20
На Львівщині за добу втопилися три людини
25 червня 2026, 12:58
Україна вдарила по НПЗ у РФ на 1500 км: Зеленський прокоментував операції
25 червня 2026, 12:56
Російські дрони атакували лікарню і АЗС на Донеччині
25 червня 2026, 12:45
ЄС запускає кредит на 90 млрд євро для України: стартували виплати
25 червня 2026, 12:37
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
25 червня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »