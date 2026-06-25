У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця

Фото з відкритих джерел

Чернігівський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що "призовник", якого затримали військові ТЦК, насправді є іноземцем

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Громадянин Азербайджану проживає в Україні з посвідкою на постійне проживання. 12 березня до нього підійшли представники ТЦК та поліції. В результаті його доставили до приміщення ТЦК та відправили на військово-лікарську комісію (де його визнали придатним до служби).

Уже скоро навчальник ТЦК видав наказ, яким мобілізував чоловіка на військову службу та направив до військової частини. При цьому сам чоловік і його представники казали, що у ТЦК навіть не перевірили нормально його документи. Згодом військова частина вказувала, що на момент зарахування не мала відомостей про те, що позивач є іноземцем.

Суд зауважив, що на іноземців не розповсюджується закон про мобілізацію в Україні, і скасував наказ. Наразі чоловік уже звільнений з військової служби.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.