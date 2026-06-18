На Дніпропетровщині посадовиця "відмила" 6,3 млн грн на шкільних укриттях

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині слідчі задокументували службову недбалість під час закупівлі модульних захисних споруд для закладів освіти, через яку державі були завдані збитки на суму понад 6,3 млн гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Встановлено, що у вересні 2023 року за кошти місцевого бюджету було укладено договір на закупівлю чотирьох швидкоспоруджуваних захисних споруд модульного типу для закладів освіти у Синельниківському районі.

Під час перевірки правоохоронці виявили, що споруди були встановлені з порушенням вимог державних стандартів щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема, укриття розмістили без необхідного заглиблення та додаткових захисних конструкцій, які мають забезпечувати належний рівень безпеки. Сума необґрунтовано перерахованих бюджетних коштів становила понад 6,3 мільйона гривень.

Задокументували злочин слідчі відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції.

Посадовиці, причетної до службової недбалості, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 ККУ

Нагадаємо, що на ділянці одного з Інститутів Національної академії наук без рішення КМДА планують побудувати житловий комплекс – прокуратура оскаржує укладений договір.