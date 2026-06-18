13:13  18 червня
Окупаційна верхівка вивозить майно та сім’ї з Криму – "АТЕШ"
11:40  18 червня
На Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув чоловік
08:43  18 червня
В Одесі позашляховик врізався у маршрутку: постраждали три людини
UA | RU
UA | RU
18 червня 2026, 16:54

На Дніпропетровщині посадовиця "відмила" 6,3 млн грн на шкільних укриттях

18 червня 2026, 16:54
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині слідчі задокументували службову недбалість під час закупівлі модульних захисних споруд для закладів освіти, через яку державі були завдані збитки на суму понад 6,3 млн гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Встановлено, що у вересні 2023 року за кошти місцевого бюджету було укладено договір на закупівлю чотирьох швидкоспоруджуваних захисних споруд модульного типу для закладів освіти у Синельниківському районі.

Під час перевірки правоохоронці виявили, що споруди були встановлені з порушенням вимог державних стандартів щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема, укриття розмістили без необхідного заглиблення та додаткових захисних конструкцій, які мають забезпечувати належний рівень безпеки. Сума необґрунтовано перерахованих бюджетних коштів становила понад 6,3 мільйона гривень.

Задокументували злочин слідчі відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції.

Посадовиці, причетної до службової недбалості, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 ККУ

Нагадаємо, що на ділянці одного з Інститутів Національної академії наук без рішення КМДА планують побудувати житловий комплекс – прокуратура оскаржує укладений договір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область укриття
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки...
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Оборудка з Ocean Plaza: у посадовців ФДМУ пройшли обшуки через можливий продаж ТРЦ за безцінь
18 червня 2026, 18:47
На Львівщині поліція викрила батька, який тривалий час ґвалтував рідну доньку
18 червня 2026, 18:32
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
18 червня 2026, 18:30
Удар по Сумщині: горіли склади із сірковмісними речовинами
18 червня 2026, 17:59
У Харкові чоловіки влаштували масштабне виробництво вибухівок
18 червня 2026, 17:50
Убивство дитини через образу: на Київщині суд відправив підозрюваного за ґрати без права застави
18 червня 2026, 17:46
Систематичне насильство над дітьми: у Вінниці судитимуть власника приватного реабілітаційного центру
18 червня 2026, 17:29
У Києві замість наукових лабораторій на ділянці НАН хочуть звести житловий комплекс
18 червня 2026, 16:47
На Харківщині викрили незаконну схему продажу електронних цигарок
18 червня 2026, 16:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Павло Казарін
Всі блоги »