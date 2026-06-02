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02 червня 2026, 23:10

В Україні викрили масштабний канал сексуальної експлуатації жінок

02 червня 2026, 23:10
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили злочинну організацію. Зловмисники заробляли близько 10 мільйонів на місяць на сексуальній експлуатації жінок

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Зловмисники діяли з лютого 2024 року до травня 2025 року. Вони вербували жінок під виглядом високооплачуваної роботи. Проте згодом залучали їх до надання послуг сексуального характеру.

Жертв зловмисники шукали онлайн. Вони просували свою діяльність в Україні, Польщі, Казахстані. У телеграм-каналах вони публікували пропозиції роботи.

"Під час розслідування проведено понад 200 негласних слідчих дій, за результатами яких встановлено роль кожного учасника. Дії обвинувачених кваліфіковано за ст. 149, ст. 209, ст. 255 та ст. 303 КК України", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном.

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