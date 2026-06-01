22:32  01 червня
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
21:57  01 червня
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
21:29  01 червня
Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 22:32

На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою

01 червня 2026, 22:32
Читайте также на русском языке
32-річна багатодітна мати влаштувала «бізнес» на власній 13-річній доньці
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті заарештували багатодітну матір, яку підозрюють у зйомці та поширенні забороненого контенту за участю малолітньої дочки.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує RegioNews.

Слідство встановило, що затримана перетворила материнство на цинічний і кримінальний спосіб заробітку. Вона зареєструвала акаунт на одній із закритих платформ для відеострімінгу. Під час онлайн-ефірів жінка роздягала свою доньку, якій на той момент виповнилося лише 13 років, та змушувала її виконувати непристойні дії на камеру.

За ці трансляції "глядачі" платили гроші, які й забезпечували безтурботне життя родини.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили беззаперечні докази злочинної діяльності:

  • Мобільні телефони та техніку, з якої велися трансляції;

  • Велику кількість банківських карток;

  • Понад 120 тисяч гривень готівкою;

  • Елітний автомобіль.

Ані сама підозрювана, ані її цивільний чоловік (співмешканець) офіційно ніде не працювали. Наразі слідчі встановлюють походження вилучених коштів та майна, а також перевіряють факти можливої легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом.

Реакція соціальних служб була миттєвою — усіх дітей із цієї багатодітної родини невідкладно вилучили. Наразі вони перебувають під наглядом медиків у місцевій лікарні. З ними працюють кваліфіковані психологи, аби допомогти подолати наслідки важкої психологічної та фізичної травми.

Жінці офіційно інкриміновано злочини за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди).

За скоєне горе-матері загрожує тривалий термін ув'язнення — аж до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, на Житомирщині жінка знімала порно з 3-річною донькою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево поліція порнографія
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57
Трагедія біля приватного будинку: на Дніпропетровщині загинув молодий правоохоронець
01 червня 2026, 20:53
Смерть після косметичної операції: у Чернігові підозру отримав лікар-анестезіолог
01 червня 2026, 19:25
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла примиритись з екс-чоловіком після розлучення
02 червня 2026, 01:30
"Багато грошей": акторка Анна Саліванчук розповіла, що потрібно для краси у 40 років
02 червня 2026, 00:30
До 5 гривень на літр: в Україні може подешевшати пальне - яке саме
01 червня 2026, 23:30
Окупаційний "міністр освіти” Херсонщини отримав 15 років тюрми
01 червня 2026, 22:57
На ринку обвал цін: як змінились в Україні цінники на овочі
01 червня 2026, 22:55
На Львівщині чоловік вбив друга каменем
01 червня 2026, 22:35
У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю
01 червня 2026, 22:05
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57
"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »