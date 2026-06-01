32-річна багатодітна мати влаштувала «бізнес» на власній 13-річній доньці

На Закарпатті заарештували багатодітну матір, яку підозрюють у зйомці та поширенні забороненого контенту за участю малолітньої дочки.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує RegioNews.

Слідство встановило, що затримана перетворила материнство на цинічний і кримінальний спосіб заробітку. Вона зареєструвала акаунт на одній із закритих платформ для відеострімінгу. Під час онлайн-ефірів жінка роздягала свою доньку, якій на той момент виповнилося лише 13 років, та змушувала її виконувати непристойні дії на камеру.

За ці трансляції "глядачі" платили гроші, які й забезпечували безтурботне життя родини.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили беззаперечні докази злочинної діяльності:

Мобільні телефони та техніку, з якої велися трансляції;

Велику кількість банківських карток;

Понад 120 тисяч гривень готівкою;

Елітний автомобіль.

Ані сама підозрювана, ані її цивільний чоловік (співмешканець) офіційно ніде не працювали. Наразі слідчі встановлюють походження вилучених коштів та майна, а також перевіряють факти можливої легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом.

Реакція соціальних служб була миттєвою — усіх дітей із цієї багатодітної родини невідкладно вилучили. Наразі вони перебувають під наглядом медиків у місцевій лікарні. З ними працюють кваліфіковані психологи, аби допомогти подолати наслідки важкої психологічної та фізичної травми.

Жінці офіційно інкриміновано злочини за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди).

За скоєне горе-матері загрожує тривалий термін ув'язнення — аж до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

