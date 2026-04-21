21 квітня 2026, 17:06

На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх

21 квітня 2026, 17:06
Фото: Офіс Генерального прокурора
У Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінкам обіцяли роботу в готелях у країнах Близького Сходу з високою зарплатою, однак після виїзду їх використовували для сексуальної експлуатації.

За даними слідства, у 2025–2026 роках 38-річна мешканка Кривого Рогу разом зі знайомим іноземцем організувала вербування та переправлення жінок за кордон. Вона підшукувала тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і пропонувала роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях.

Після прибуття до іншої країни жінок зустрічав її спільник, забирав документи, а далі їх змушували надавати сексуальні послуги. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми.

Серед потерпілих були й неповнолітні.

Зокрема, одну дівчину, яка проживала з бабусею, завербували під обіцянки високого заробітку та організували її виїзд за кордон. Дівчину вже повернули в Україну.

В іншому випадку 16-річній дівчині також запропонували аналогічну "роботу". Вона повідомила про це рідним, які звернулися до правоохоронців.

Підозрювану затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві. Потерпілий, якому зараз 71 рік, провів у неволі майже третину життя.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27
Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05
Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
21 квітня 2026, 17:58
У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43
У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35
Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26
У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15
Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі
21 квітня 2026, 16:49
Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
