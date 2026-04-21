Фото: Офіс Генерального прокурора

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінкам обіцяли роботу в готелях у країнах Близького Сходу з високою зарплатою, однак після виїзду їх використовували для сексуальної експлуатації.

За даними слідства, у 2025–2026 роках 38-річна мешканка Кривого Рогу разом зі знайомим іноземцем організувала вербування та переправлення жінок за кордон. Вона підшукувала тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і пропонувала роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях.

Після прибуття до іншої країни жінок зустрічав її спільник, забирав документи, а далі їх змушували надавати сексуальні послуги. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми.

Серед потерпілих були й неповнолітні.

Зокрема, одну дівчину, яка проживала з бабусею, завербували під обіцянки високого заробітку та організували її виїзд за кордон. Дівчину вже повернули в Україну.

В іншому випадку 16-річній дівчині також запропонували аналогічну "роботу". Вона повідомила про це рідним, які звернулися до правоохоронців.

Підозрювану затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві. Потерпілий, якому зараз 71 рік, провів у неволі майже третину життя.