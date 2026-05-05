Фото: Олександр Гололобов

Російська армія 5 травня завдала удару по Малоданилівській громаді у передмісті Харкова

Про це повідомив її очільник Олександр Гололобов, передає RegioNews .

"Черговий обстріл у селі Черкаська Лозова. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вогнем знищено літній будиночок, господарські та внутрішньодворові споруди", - йдеться у дописі.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вже маємо інформацію про руйнування щонайменше 50 домоволодінь. Ми розгортаємо координаційний штаб допомоги постраждалим", - зазначив він.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 травня, окупанти вдарили по будівлі Чернігівської окружної прокуратури.