05 травня 2026, 16:40

Спецоперація СБУ, ДБР та поліції: по всій країні ліквідували ще 5 каналів втечі "ухилянтів”

Служба безпеки України спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала одразу п'ять нових каналів втечі “ухилянтів” за кордон. Організатори оборудок, діючи у різних областях, продавали фальшиві медичні довідки та організовували переходи через “зеленку”

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Повідомляється, що за суми від 5 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Київщині співробітники столичного главку СБУ затримали посадовця місцевої філії Державного підприємства "Ліси України”, який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим "бронюванням”.

За матеріалами справи, він торгував вакантними посадами в підпорядкованому йому підрозділі пожежної охорони держустанови.

Також в столичному регіоні викрито 4-х ділків, які через знайомих в ТЦК безпідставно оформили відстрочки більше сотні військовозобов’язаним.

Для цього фігуранти "на папері” влаштовували своїх клієнтів на місцеві підприємства критичної інфраструктури.

В Івано-Франківській області підозру отримали керівник регіонального депо Укрзалізниці та його заступник, які призначали ухилянтів на посади з обслуговування рухомого складу.

Утім, "новоприбулі” працівники не з’являлись на робочих місцях, при цьому одержували зарплату і навіть премії, якими "ділились” з роботодавцями.

На Черкащині викрито прикордонника, який намагався підкупити своє керівництво. За хабар він сподівався "непомітно” залишити місце служби.

У Вінницькій області затримано рецидивіста, якого раніше вже викрили на організації незаконної міграції.

Відбуваючи умовний термін, він забезпечував ухилянтів "кортежем” у напрямку південного кордону. Спочатку їхав "водій-розвідник”, який відстежував блокпости, а за ним – авто з клієнтами.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище);
  • ч. 3 ст. 369 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Буковині правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону. Оранізатори оцінили "поїздку" в 12 тисяч доларів

