У Харкові затримали юнаків, які торгували психотропами через пошту
Харківські правоохоронці припинили діяльність молодих наркоділерів, які налагодили канал постачання психотропних речовин у місто
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
19-річний місцевий мешканець займався незаконним збутом заборонених речовин та залучив до протиправної діяльності свого 18-річного знайомого. Зловмисники отримували психотропи (MDMA та PVP) поштовими відправленнями у розфасованому вигляді та зберігали їх за місцями проживання з метою подальшого збуту.
30 квітня поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 КПК України.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 9 грамів пігулок MDMA та речовини PVP, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази.
Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами "чорного ринку” становить близько 120 тисяч гривень.
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.
