Фото: поліція Харківської області

Харківські правоохоронці припинили діяльність молодих наркоділерів, які налагодили канал постачання психотропних речовин у місто

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

19-річний місцевий мешканець займався незаконним збутом заборонених речовин та залучив до протиправної діяльності свого 18-річного знайомого. Зловмисники отримували психотропи (MDMA та PVP) поштовими відправленнями у розфасованому вигляді та зберігали їх за місцями проживання з метою подальшого збуту.

30 квітня поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 9 грамів пігулок MDMA та речовини PVP, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами "чорного ринку” становить близько 120 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.

