На Дніпропетровщині в ДТП постраждала 5-річна дитина
Аварія сталась у Кривому Розі 29 квітня. Внаслідок зіткнення авто постраждала дитина
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Попередньо, Volkswagen розвертався на вулиці Прорізній. Тоді автомобіль зіткнувся зі Skoda, яка їхала на зустріч. Водій Skoda намагався ухилитись, але в'їхав у припаркований Mercedes та стопв.
Внаслідок ДТП постраждав 5-річний хлопчик, який був у салоні Volkswagen. Також постраждала 25-річна пасажирка Skoda. Її госпіталізували з черепно-мозковою травмою.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у припарковану вантажівку. На місці загинула пасажирка мікроавтобуса, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми.
