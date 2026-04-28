Фото: ДСНС

ДТП сталася вранці 28 квітня на трасі поблизу села Кам'яне у Дніпровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пасажирський мікроавтобус врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

Внаслідок удару на місці загинула 66-річна пасажирка маршрутки. Ще шестеро людей – водій та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса – отримали травми.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували з понівеченого салону маршрутки чотирьох постраждалих та тіло загиблої жінки.

Усіх травмованих госпіталізували до лікарень.

Обставини та причини зіткнення встановлюють правоохоронці.

