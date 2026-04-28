Фото: ГСЧС

В селе Святопетровское на Киевщине чрезвычайники во время пожара спасли 11-летнего мальчика

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили чрезвычайники, загорелось в квартире на 6-м этаже 11-этажного жилого дома.

Во время разведки пожарные обнаружили мальчика 2014 года рождения, спрятавшегося в задымленном помещении ванной комнаты.

Спасатели вывели его из опасной зоны на свежий воздух и передали работникам скорой.

Ребенок был госпитализирован в больницу.

Пожар был ликвидирован.

Причины возникновения устанавливаются.

