Под Киевом чрезвычайники вытащили 11-летнего мальчика из горящей многоэтажки
В селе Святопетровское на Киевщине чрезвычайники во время пожара спасли 11-летнего мальчика
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .
Как сообщили чрезвычайники, загорелось в квартире на 6-м этаже 11-этажного жилого дома.
Во время разведки пожарные обнаружили мальчика 2014 года рождения, спрятавшегося в задымленном помещении ванной комнаты.
Спасатели вывели его из опасной зоны на свежий воздух и передали работникам скорой.
Ребенок был госпитализирован в больницу.
Пожар был ликвидирован.
Причины возникновения устанавливаются.
