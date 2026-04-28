Кагарлицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі, щодо 32-річного житлеля Обухівського району. Чоловіка визнали винним у серії особливо тяжких злочинів проти статевої недоторканості малолітньої дитини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Доведено 29 епізодів зґвалтування потерпілої – племінниці засудженого, якій на початку інкримінованого обвинуваченому періоду виповнилося лише 8 років. Рідний дядько ґвалтував дівчинку з осені 2021-го до кінця вересня 2024 року”, - повідомили у прокуратурі.

Там додали, що його племінниця періодично навідувалася до бабусі, яка проживала за однією адресою з обвинуваченим, де він і вчиняв злочини: у помешканні, в сараї та на горищі.

Кожен раз чоловік наказував дівчинці нікому не розповідати.

За словами дитини, ніхто із її батьків, сестер та родичів не знав того, що з нею робить дядько, але одного разу їх разом застала дружина обвинуваченого.

Жінка про вказаний факт промовчала, бо "боялася осуду".

Врешті-решт дівчинка розповіла про все своїй старшій сестрі. Розмову дівчат почула їх мати та одразу звернулася до правоохоронців. Чоловіка було затримано.

Дії засудженого кваліфіковано за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно).

"Я хочу, щоб мого дядька суворо покарали за те, що він робив зі мною", - заявила під час судового засідання постраждала дитина.

Сам чоловік свою провину не визнав. За сукупністю вчинених злочинів йому призначили довічне позбавлення волі.

