28 квітня 2026, 16:24

29 епізодів зґвалтування: на Київщині засудили дядька, який 3 роки знущався з 8-річної племінниці

28 квітня 2026, 16:24
Фото: Офіс Генерального прокурора
Кагарлицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі, щодо 32-річного житлеля Обухівського району. Чоловіка визнали винним у серії особливо тяжких злочинів проти статевої недоторканості малолітньої дитини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

"Доведено 29 епізодів зґвалтування потерпілої – племінниці засудженого, якій на початку інкримінованого обвинуваченому періоду виповнилося лише 8 років. Рідний дядько ґвалтував дівчинку з осені 2021-го до кінця вересня 2024 року”, - повідомили у прокуратурі.

Там додали, що його племінниця періодично навідувалася до бабусі, яка проживала за однією адресою з обвинуваченим, де він і вчиняв злочини: у помешканні, в сараї та на горищі.

Кожен раз чоловік наказував дівчинці нікому не розповідати.

За словами дитини, ніхто із її батьків, сестер та родичів не знав того, що з нею робить дядько, але одного разу їх разом застала дружина обвинуваченого.

Жінка про вказаний факт промовчала, бо "боялася осуду".

Врешті-решт дівчинка розповіла про все своїй старшій сестрі. Розмову дівчат почула їх мати та одразу звернулася до правоохоронців. Чоловіка було затримано.

Дії засудженого кваліфіковано за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно).

"Я хочу, щоб мого дядька суворо покарали за те, що він робив зі мною", - заявила під час судового засідання постраждала дитина.

Сам чоловік свою провину не визнав. За сукупністю вчинених злочинів йому призначили довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області прокурори повідомили про підозру 35-річному жителю району у зґвалтуванні малолітньої дитини, яке той вчинив повторно поки мати дитину була у лікарні.

суд Київська область згвалтування дитина Обухівський район
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Львові в парку знайшли мертве немовля
28 квітня 2026, 16:39
Депутатський бізнес на полігоні: в Ужгороді судитимуть посадовця за дерибан прибутків від вторсировини
28 квітня 2026, 16:05
Атака на Київ: дрон влетів прямо у ЖК - поширюють відео удару
28 квітня 2026, 15:55
На Хмельниччині вітчим зґвалтував 11-річну падчерку, поки мати була в лікарні
28 квітня 2026, 15:52
У Києві російський дрон застряг над кладовищем (ФОТО)
28 квітня 2026, 15:35
У Києві "генерал" вимагав з військового 15 тисяч доларів
28 квітня 2026, 15:20
У Хмельницькому сталася стрілянина
28 квітня 2026, 15:12
Сільрада на Черкащині залишила радянську символіку на Обеліску Слави
28 квітня 2026, 14:58
Прикордонники показали, як знищили окупанта, який прикинувся "водяним" (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 14:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
