На Хмельниччині вітчим зґвалтував 11-річну падчерку, поки мати була в лікарні
У Хмельницькій області прокурори повідомили про підозру 35-річному жителю району у зґвалтуванні малолітньої дитини, яке той вчинив повторно
Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, наприкінці березня 2025 року чоловік, скориставшись тим, що дружина заснула в іншій кімнаті, вчинив дії сексуального характеру щодо своєї малолітньої падчерки.
У квітні 2026 року, коли матір дитини перебувала на стаціонарному лікуванні з молодшим сином, вітчим знову зґвалтував 11-річну дівчинку.
Того ж дня дитина розповіла про пережите близькій родичці, після чого вони звернулися до правоохоронців.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
