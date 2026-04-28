Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькій області прокурори повідомили про підозру 35-річному жителю району у зґвалтуванні малолітньої дитини, яке той вчинив повторно

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці березня 2025 року чоловік, скориставшись тим, що дружина заснула в іншій кімнаті, вчинив дії сексуального характеру щодо своєї малолітньої падчерки.

У квітні 2026 року, коли матір дитини перебувала на стаціонарному лікуванні з молодшим сином, вітчим знову зґвалтував 11-річну дівчинку.

Того ж дня дитина розповіла про пережите близькій родичці, після чого вони звернулися до правоохоронців.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

