На Київщині іномарка збила дитину
Інцидент стався в місті Біла церква. На жаль, постраждала дитина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 27-річний водій Hyundai Accent рухався заднім ходом на прибудинковій території. Тоді він збив 10-річну дівчинку. Внаслідок аварії дитину з травмами госпіталізували до лікарні.
"Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліцїі.
