Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад

У п'ятницю, 24 квітня, в Харкові розпочався снігопад. Опади почалися рано вранці та, за прогнозами синоптиків, триватимуть майже до 10:00-11:00, місцями переходячи у сніг із дощем

Станом на 7:30 у місті подекуди сніг уже вкрив землю, утворивши суцільний сніговий покрив.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Харківській області – про опади повідомляють місцеві мешканці та користувачі соцмереж.

Сніг фіксують навіть у південніших районах регіону, зокрема в Краснопавлівці. За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, опади охопили значну частину області.

Попри погодні умови, станом на зараз проїзд основними автошляхами залишається забезпеченим. Температура повітря коливається від 0 до +1°C.

Нагадаємо, 19 березня у Карпатах на горі Піп Іван падав сніг а температура повітря опустилася до -8°С.