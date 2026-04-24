08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
08:22  24 квітня
Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну
01:55  24 квітня
Співачка Анна Трінчер кинула хлопця прямо в Telegram
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 08:57

Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад

Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 24 квітня, в Харкові розпочався снігопад. Опади почалися рано вранці та, за прогнозами синоптиків, триватимуть майже до 10:00-11:00, місцями переходячи у сніг із дощем

Про це інформує RegioNews із посиланням на видання "Думка".

Станом на 7:30 у місті подекуди сніг уже вкрив землю, утворивши суцільний сніговий покрив.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Харківській області – про опади повідомляють місцеві мешканці та користувачі соцмереж.

Сніг фіксують навіть у південніших районах регіону, зокрема в Краснопавлівці. За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, опади охопили значну частину області.

Попри погодні умови, станом на зараз проїзд основними автошляхами залишається забезпеченим. Температура повітря коливається від 0 до +1°C.

Нагадаємо, 19 березня у Карпатах на горі Піп Іван падав сніг а температура повітря опустилася до -8°С.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
сніг Харків Харківська область Синоптики зима квітень
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
21 квітня 2026, 10:56
Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше
19 квітня 2026, 18:35
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
24 квітня 2026, 09:34
У Києві пролунали вибухи: над містом зафіксовано БпЛА
24 квітня 2026, 09:11
ЗСУ знищили 910 окупантів і десятки одиниць техніки за добу
24 квітня 2026, 08:45
Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони
24 квітня 2026, 08:29
Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну
24 квітня 2026, 08:22
За "швидку" перереєстрацію авто: у Києві викрили схему заробітку на послугах
24 квітня 2026, 08:07
Очільник ОП Буданов про Білорусь: "Зненацька нічого не буде"
24 квітня 2026, 07:53
Проблеми з постачанням на передовій: Генштаб усунув командира 14 ОМБр
24 квітня 2026, 07:35
Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина
24 квітня 2026, 07:23
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »