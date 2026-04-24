24 квітня 2026, 17:23

У Києві судитимуть банду з 12 осіб, яка завалила столицю амфетаміном

Фото: Київська міська прокуратура
У Києві судитимуть 12 учасників злочинного угрупування, яке виготовляло та збувало амфетамін у столиці та Київській області

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт щодо 12 учасників злочинної організації, яких обвинувачують у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті амфетаміну у Києві та Київській області.

Зловмисники обладнали нарколабораторії у квартирах і гаражах у Деснянському та Святошинському районах столиці, а також в приватному будинку на Київщині.

"Потужності лабораторій дозволяли виготовити близько 10 кг психотропів щомісяця, що приносило прибуток близько 3 млн гривень”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, працювали вони з червня 2024 року по квітень 2025 року.

У квітні 2025 року правоохоронці затримали 9 активних учасників угруповання та повідомили їм про підозру.

На початку січня 2026 року викрито ще трьох спільників, причетних до функціонування злочинної організації.

Серед її учасників був працівник поліції, який, використовуючи службову інформацію, попереджав спільників про можливі слідчі дії та передавав паролі, що застосовувались під час комендантської години.

Нагадаємо, що у Житомирі правоохоронці провели обшуки в мережі кафе-шопів U420 та Chill44. Вилучили речовин на понад мільйон гривень.

