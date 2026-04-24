У Рівному в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст

Фото: Національна поліція

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав неповнолітній водій мотоцикла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася 23 квітня близько 15:00 на вулиці Соборній.

За попередніми даними слідства, 55-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Volkswagen, під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом Tekken під керуванням 17-річного мешканця Млинівщини.

Унаслідок зіткнення підліток отримав перелом стегна. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження. Попередньо, обидва водії були тверезі.

