У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників у двох локаціях, зокрема в Солом'янському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
За його словами, уламки виявили на території нежитлової забудови та у водоймі. Попередньо повідомлень про постраждалих немає.
На місцях працюють екстрені служби, триває огляд територій і уточнення наслідків інциденту.
Нагадаємо, вранці 24 квітня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над столицею зафіксували щонайменше два ворожі безпілотники.
Як відомо, цієї ночі РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів. Зафіксовано влучання на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.
