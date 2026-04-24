24 квітня 2026, 16:42

Вдарив ножем, топив та закопав: на Полтавщині батько жорстоко вбив 3-річного сина

24 квітня 2026, 16:42
Фото: Полтавська обласна прокуратура
Жителю одного з сіл Полтавської області повідомили про підозру в убивстві трирічного сина

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Злочин чоловік скоїв 21 квітня. Того дня сім’я прокинулася близько 5-ї ранку. Чоловік сказав дружині, щоб вона відпочивала, і з трирічним сином пішов на кухню.

За даними слідства, чоловік ударив дитину ножем у спину, після цього занурив сина у ванну з водою та завдав ще кількох ударів.

"Переконавшись, що дитина не дихає, батько помістив тіло в рюкзак разом із каністрою бензину та кухонною лопаткою. Вийшов із будинку та попрямував до лісу. У хащах за допомогою лопатки викопав яму, поклав у неї рюкзак із мертвим малям, облив бензином і підпалив. Рештки засипав піском і зверху поклав колоду", - розповідають у прокуратурі.

Того ж дня 30-річного зловмисника затримали.

Слідству він пояснив свої дії ревнощами до сина, оскільки після народження дитини дружина більше уваги приділяла малюкові, а не йому.

Його дії кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.

