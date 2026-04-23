UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 12:39

На Полтавщині автобус врізався у вантажівку: травмовано шістьох людей

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажівки, унаслідок якої постраждали люди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 23 квітня близько 07:30 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський неподалік села Калинівка Гребінківської територіальної громади Лубенського району.

За попередніми даними, автобус SOR під керуванням водія 1985 року народження зіткнувся з вантажівкою Scania, за кермом якої перебував 38-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення травми отримали шестеро пасажирів автобуса. Їх госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Попередньо, водій фургона Mercedes не впорався з керуванням. У салоні були п'ятеро дорослих людей та 9-річна дитина. Водія та одного з пасажирів госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі відео »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »