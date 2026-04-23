На Полтавщині автобус врізався у вантажівку: травмовано шістьох людей

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажівки, унаслідок якої постраждали люди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 23 квітня близько 07:30 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський неподалік села Калинівка Гребінківської територіальної громади Лубенського району.

За попередніми даними, автобус SOR під керуванням водія 1985 року народження зіткнувся з вантажівкою Scania, за кермом якої перебував 38-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення травми отримали шестеро пасажирів автобуса. Їх госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі причини та обставини аварії встановлюються.

