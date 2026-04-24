У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі під час атаки ворога ракета-перехоплювач влетіла в автомобіль. Тепер вибухотехніки працюють на місці знахідки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось на вулиці Чорних Запорожців уранці 24 квітня, коли росіяни атакували місто дронами. Ракета-перехоплювач влетіла у прикпаркований автомобіль. Відомо, що боєприпас вже витягли з пошкодженого легковика та огородили місце сигнальною стрічкою. Це пояснили тим, що є ймовірність, що ракета не здетонувала.

Місцеві жителі припускають, що це може бути снаряд, яким українські військові збивали ворожі дрони. Варто зауважити, що захисники з протиповітряної оборони неодноразово закликали мешканців Дніпропетровщини під час повітряних атак та їхньої роботи по ворожим цілям перебувати в укриттях. Адже кулі та снаряди не розчиняються в повітрі.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.