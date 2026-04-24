Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили схему оформлення фіктивних документів про догляд за родичами за $7000 - підозри отримало подружжя юристів та працівниця однієї з райдержадміністрацій

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру подружжю, а також їх спільниці – працівниці Управління соціальної та ветеранської політики одного з районів Києва.

Організував схему 57-річний чоловік, залучивши дружину та посадовицю РДА. Свої протизаконні дії він маскував під надання юридичних послуг, про що навіть підписував угоду з клієнтами.

Насправді ж чоловікам за $7000 допомагали оформлювати фіктивні документи про догляд за родичами, що дозволяло отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Так, киянину підшукали жінку, яка погодилась на шлюб та фіктивне встановлення їй психіатричного захворювання. А вже за місяць після одруження клієнту передали Акт про необхідність постійного догляду за новоспеченою дружиною.

При цьому реальний стан жінки ніхто не перевіряв.

Затримали спільників під час отримання останньої частини винагороди за їх послуги. Відомо, що послугами підозрюваних скористались десятки людей. Про це свідчать вилучені у них чорнові записи із сумами та прізвищами.

В рамках розслідування накладено арешт на елітні автомобілі підозрюваних.

