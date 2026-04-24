З’явилось відео моменту падіння жінки в яму на Оболоні
На Оболоні 22 квітня стався обвал дороги. Близько 11:00 на проспекті Володимира Івасюка, 16Г жінка провалилась у яму з водою
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
Повідомляється, що після пориву труби на Оболоні жінка провалилася в яму.
Яма не була огороджена, а потерпілу з провалля дістали перехожі.
За попередніми даними обійшлось без тяжких ушкоджень.
Нагадаємо, що раніше у столиці 16-річна дівчина отримала тяжкі опіки після падіння в неогороджену яму з гарячою водою на проспекті Лобановського.
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
