Негода в Україні: На Житомирщині дерево розчавило автомобіль "швидкої”
У Житомирській області 24 квітня через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Рятувальники повідомили, що у кількох областях України надзвичайники ліквідують наслідки негоди.
У Вінницькій області ДСНС-ники розчищали автошляхи від дерев, розблокували рух та забезпечили безпечний проїзд транспорту.
У Київській області падіння дерев спричинило пожежу та ускладнило рух транспорту.
Наслідки подій були ліквідовані.
Нагадаємо, що станом на ранок 24 квітня в Україні через негоду та російські атаки зафіксовані масштабні знеструмлення в різних регіонах.
