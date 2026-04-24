24 квітня 2026, 18:58

Клірику УПЦ (МП) оголосили підозру за виправдовування російської агресії

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори повідомили про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора

Про це повідомив Офіс Генпрокурора України, передає RegioNews.

За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію "русского мира", хвалив керівництво Росії і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав "звільненням" і "поверненням додому".

Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії.

Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області.

Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, що Придніпровський районний суд Черкас визнав митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія Снігірьова винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

