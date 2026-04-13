У Дніпровському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які спочатку обікрали чужий автомобіль, а потім підпалили його. Подія сталася днями на вулиці Пластовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 34-річний чоловік та його 20-річний знайомий поверталися додому після застілля. Побачивши припаркований BMW, вони вирішили обікрасти його. Фігуранти зламали замок, викрали з салону акумулятор та інструменти. Щоб приховати сліди крадіжки, спільники підпалили автівку за допомогою ганчірки і втекли.

Поліцейські розшукали та затримали зловмисників. Їм повідомили про підозру за фактами крадіжки та умисного знищення майна (ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 КК України).

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

