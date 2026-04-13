13 квітня 2026, 10:42

Обікрали авто та підпалили, щоб не лишити слідів: у Києві затримали двох паліїв

Фото: поліція
У Дніпровському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які спочатку обікрали чужий автомобіль, а потім підпалили його. Подія сталася днями на вулиці Пластовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 34-річний чоловік та його 20-річний знайомий поверталися додому після застілля. Побачивши припаркований BMW, вони вирішили обікрасти його. Фігуранти зламали замок, викрали з салону акумулятор та інструменти. Щоб приховати сліди крадіжки, спільники підпалили автівку за допомогою ганчірки і втекли.

Поліцейські розшукали та затримали зловмисників. Їм повідомили про підозру за фактами крадіжки та умисного знищення майна (ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 КК України).

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення росіян спалили три Tesla. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
