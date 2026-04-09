Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, троє постраждали
Протягом минулої доби внаслідок обстрілів постраждали 18 населених пунктів Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, загинула 67-річна жінка у селі Ківшарівка Куп'янської громади. Постраждали також троє чоловіків: 62-річний (Ківшарівка), 42-річний і 61-річний (на трасі поблизу с. Чорноглазівка Золочівської громади).
Медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади.
Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури
- Богодухівський район: будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівля та автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарча споруда (с. Лозова).
- Куп'янський район: багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове).
- Ізюмський район: пошкоджено електромережі (с. Язикове).
- Харківський район: приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок та автомобіль (сел. Прудянка).
Нагадаємо, вночі 9 квітня російські військові понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені магазини та будинки, є поранені.
