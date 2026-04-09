09 квітня 2026, 09:26

Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, троє постраждали

Фото: Національна поліція
Протягом минулої доби внаслідок обстрілів постраждали 18 населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, загинула 67-річна жінка у селі Ківшарівка Куп'янської громади. Постраждали також троє чоловіків: 62-річний (Ківшарівка), 42-річний і 61-річний (на трасі поблизу с. Чорноглазівка Золочівської громади).

Медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади.

Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури

  • Богодухівський район: будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівля та автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарча споруда (с. Лозова).
  • Куп'янський район: багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове).
  • Ізюмський район: пошкоджено електромережі (с. Язикове).
  • Харківський район: приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок та автомобіль (сел. Прудянка).

Нагадаємо, вночі 9 квітня російські військові понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені магазини та будинки, є поранені.

