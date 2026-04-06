06 квітня 2026, 08:39

Окупанти планують розвивати "військово-історичний туризм" на Донеччині

Фото: ЦПД
На тимчасово окупованих територіях Донеччини російська окупаційна адміністрація заявила про намір зосередитися на розвитку так званого "військово-історичного туризму"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає RegioNews.

Йдеться про створення спеціальних маршрутів місцями бойових дій, пам'ятниками та локаціями, пов'язаними з війною.

За наявною інформацією, такі ініціативи є частиною ширшої політики мілітаризації суспільного життя на ТОТ. Туристичні проєкти в цьому форматі розглядаються не лише як спосіб залучення відвідувачів, а передусім як інструмент інформаційного впливу.

Зокрема, через подібні маршрути окупаційна влада намагається нав’язати власну інтерпретацію подій, акцентуючи увагу на "героїзмі" та "славі" російських військових. Водночас реальні наслідки війни для місцевого населення – загибель людей, масштабні руйнування та гуманітарні проблеми – або замовчуються, або подаються зі зміщенням відповідальності на Україну.

Крім ідеологічної складової, розвиток такого "туризму" розглядається і як спосіб отримання прибутку.

"Тож війна стає єдиним "продуктом", який росія може запропонувати на захоплених територіях – як для місцевих людей, так і для зовнішньої пропаганди", – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

Донецька область війна окупанти окупація туризм пропаганда
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
