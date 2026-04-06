Окупанти планують розвивати "військово-історичний туризм" на Донеччині

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російська окупаційна адміністрація заявила про намір зосередитися на розвитку так званого "військово-історичного туризму"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає RegioNews.

Йдеться про створення спеціальних маршрутів місцями бойових дій, пам'ятниками та локаціями, пов'язаними з війною.

За наявною інформацією, такі ініціативи є частиною ширшої політики мілітаризації суспільного життя на ТОТ. Туристичні проєкти в цьому форматі розглядаються не лише як спосіб залучення відвідувачів, а передусім як інструмент інформаційного впливу.

Зокрема, через подібні маршрути окупаційна влада намагається нав’язати власну інтерпретацію подій, акцентуючи увагу на "героїзмі" та "славі" російських військових. Водночас реальні наслідки війни для місцевого населення – загибель людей, масштабні руйнування та гуманітарні проблеми – або замовчуються, або подаються зі зміщенням відповідальності на Україну.

Крім ідеологічної складової, розвиток такого "туризму" розглядається і як спосіб отримання прибутку.

"Тож війна стає єдиним "продуктом", який росія може запропонувати на захоплених територіях – як для місцевих людей, так і для зовнішньої пропаганди", – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.