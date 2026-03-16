На Миколаївщині через вибух у будинку загинули двоє дітей, ще двоє людей – у лікарні

Трагедія сталася у неділю, 15 березня, ввечері у селищі Братське Вознесенського району

Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку, де перебувала жінка з трьома дітьми. Внаслідок вибуху будинок частково зруйнувався.

Рятувальники, які прибули на місце, дістали з-під завалів 9-річного хлопчика. 29-річну матір вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я, вона отримала травми. Жінку та хлопчика госпіталізували.

На жаль, двоє дівчат 3 та 12 років загинули на місці.

За попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

