16 березня 2026, 10:51

На Миколаївщині через вибух в будинку загинули дві дівчинки: мати та син у лікарні

Фото: поліція
Трагедія сталася у неділю, 15 березня, ввечері у селищі Братське Вознесенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку, де перебувала жінка з трьома дітьми. Внаслідок вибуху будинок частково зруйнувався.

Рятувальники, які прибули на місце, дістали з-під завалів 9-річного хлопчика. 29-річну матір вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я, вона отримала травми. Жінку та хлопчика госпіталізували.

На жаль, двоє дівчат 3 та 12 років загинули на місці.

За попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

На Миколаївщині через вибух у будинку загинули двоє дітей, ще двоє людей – у лікарні

Нагадаємо, 9 березня у Житомирі в приватному будинку вибухнула граната: загинула жінка, травмований чоловік.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
