На Миколаївщині через вибух у будинку загинули двоє дітей, ще двоє людей – у лікарні

На Миколаївщині через вибух в будинку загинули дві дівчинки: мати та син у лікарні
Трагедія сталася у неділю, 15 березня, ввечері у селищі Братське Вознесенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку, де перебувала жінка з трьома дітьми. Внаслідок вибуху будинок частково зруйнувався.
Рятувальники, які прибули на місце, дістали з-під завалів 9-річного хлопчика. 29-річну матір вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я, вона отримала травми. Жінку та хлопчика госпіталізували.
На жаль, двоє дівчат 3 та 12 років загинули на місці.
За попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
