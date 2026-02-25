Фото: поліція

Інцидент стався днями на вулиці Гната Хоткевича у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поблизу зупинки громадського транспорту до 17-річного підлітка підійшов нетверезий перехожий. Чоловік почав провокувати конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападник кілька разів ударив хлопця канцелярським ножем по обличчю.

Підлітка доставили до лікарні. Медики діагностували у нього множинні різані рани обличчя та вуха.

Поліцейські затримали 30-річного зловмисника. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння – 1,9 проміле.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя). Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

