У Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини

фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі внаслідок пожежі загинуло двоє осіб. Пожежа сталась вранці 21 лютого на вулиці Козацькій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"На території приватної садиби, в одноповерховому приватному будинку виникло загоряння покрівлі. В ході гасіння вогнеборці виявили тіла двох осіб. Пожежу ліквідували об 11:35", – йдеться у повідомленні.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на початку лютого в центрі Києва горів готель. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.