22 лютого 2026, 10:12

Наслідки атаки на Київщину: один загиблий, 15 постраждалих, серед них четверо дітей

22 лютого 2026, 10:12
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок ворожої атаки на Київську область станом на зараз підтверджено 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула від отриманих травм

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждалих – у Фастівському районі, де внаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів восьмеро людей. Семеро з них отримали травми різного ступеня тяжкості, один чоловік помер від отриманих поранень.

До медичного закладу доставлено п'ять осіб. Чотирьом постраждалим надається необхідна допомога: троє перебувають у важкому стані, двоє з них – в операційній, ще одному допомогу надають у травмпункті.

Постраждалі також зафіксовані у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах. Люди отримали осколкові поранення, переломи, різані рани, отруєння продуктами горіння та гострі реакції на стрес.

Частину постраждалих госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці або амбулаторно.

Серед травмованих – четверо дітей, яким надають медичну та психологічну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Згодом в ОВА повідомили, внаслідок атаки ворог пошкодив будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київщини. Було відомо про постраждалу жінку.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинок колишнього голови ВР Разумкова.

