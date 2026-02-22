18:40  22 лютого
22 лютого 2026, 12:49

На Київщині ДСНС показала масштаби руйнувань після російської атаки

22 лютого 2026, 12:49
Фото: ДСНС Київщини
У Київській області рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 12:00 ліквідовано всі пожежі на восьми локаціях у різних районах регіону.

У селі Путрівка Фастівського району та селищі Софіївська Борщагівка триває розбір завалів зруйнованих будинків.

Для мешканців пошкоджених вибухом осель встановлено намет для обігріву, де люди можуть отримати необхідну допомогу та тимчасовий прихисток.

На місці працюють також психологи ДСНС, які надають підтримку постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Згодом в ОВА повідомили, внаслідок атаки ворог пошкодив будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київщини. Було відомо про 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинок колишнього голови ВР Разумкова.

