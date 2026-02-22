Під час нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинок колишнього голови ВР Разумкова

Фото: "Українська правда"/ Назарій Мазилюк

Масована нічна атака на столицю та область 22 лютого призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "УС".

За словами Разумкова, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО.

Будинок самого депутата, розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав пошкоджень.

"Немає вікон, десь повиносило, десь повибивало, поламало. Все нормально, діти трошки перелякалися, але точно краще ніж у інших, дякую, все гаразд", – розповів він.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.