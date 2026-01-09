В поліції розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщині

11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
09 січня 2026, 09:30

В поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщині

09 січня 2026, 09:30
Фото: поліція
Читайте также
В ніч на 9 січня армія РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на столичний регіон. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро людей, пошкоджені приватні будинки та авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Броварському районі пошкоджені три приватних будинки, одна багатоповерхівка та побутовий вагончик. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала родина. Трьох дорослих та 5-річну дівчинку достаили до лікарні. Ще один чоловік отримав поранення, меддопомогу йому надали на місці.

На Бориспільщині пошкоджень зазнали два житлових будинки, гаражне приміщення та автомобіль.

У Вишгородському районі пошкоджений будинок та паркан. На Обухівщині постраждала господарча споруда та складське приміщення.

Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів.

В поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщині
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.

