В поліції розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщині

Фото: поліція

В ніч на 9 січня армія РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на столичний регіон. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро людей, пошкоджені приватні будинки та авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Броварському районі пошкоджені три приватних будинки, одна багатоповерхівка та побутовий вагончик. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала родина. Трьох дорослих та 5-річну дівчинку достаили до лікарні. Ще один чоловік отримав поранення, меддопомогу йому надали на місці.

На Бориспільщині пошкоджень зазнали два житлових будинки, гаражне приміщення та автомобіль.

У Вишгородському районі пошкоджений будинок та паркан. На Обухівщині постраждала господарча споруда та складське приміщення.

Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.