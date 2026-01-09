В полиции рассказали о последствиях вражеской атаки в Киевской области

Фото: полиция

В ночь на 9 января армия РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на столичный регион. В результате обстрела пострадали пять человек, повреждены частные дома и авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Броварском районе повреждены три частных дома, одна многоэтажка и бытовой вагончик. В результате попадания вражеского беспилотника пострадала семья. Троих взрослых и 5-летнюю девочку достали в больницу. Еще один мужчина получил ранения, медпомощь ему оказали на месте.

В Бориспольской области повреждения получили два жилых дома, гаражное помещение и автомобиль.

В Вышгородском районе поврежден дом и забор. На Обуховщине пострадала хозяйственная постройка и складское помещение.

Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. В результате обстрела погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 24.