На Запоріжжі колишнього рятувальника судили за державну зраду

У Запорізькій області заочний присуд за державну зраду дістав колишній працівник ДСНС. Відомо, що він за власною волею почав співпрацювати з росіянами на тимчасово окупованій території

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У суді прокурори довели, що колишній заступник начальника відділу Мелітопольського райуправління ДСНС у Запорізькій області погодився співпрацювати з росіянами. У серпні 2022 року він отримав посаду в "МЧС Росии". Там чоловік виконував вказівки росіян та схиляв інших до співпраці з ворогом.

Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання "капітан служби цивільного захисту" та права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

