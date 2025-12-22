17:52  22 грудня
22 грудня 2025, 20:25

На Запоріжжі колишнього рятувальника судили за державну зраду

22 грудня 2025, 20:25
Ілюстративне фото
У Запорізькій області заочний присуд за державну зраду дістав колишній працівник ДСНС. Відомо, що він за власною волею почав співпрацювати з росіянами на тимчасово окупованій території

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У суді прокурори довели, що колишній заступник начальника відділу Мелітопольського райуправління ДСНС у Запорізькій області погодився співпрацювати з росіянами. У серпні 2022 року він отримав посаду в "МЧС Росии". Там чоловік виконував вказівки росіян та схиляв інших до співпраці з ворогом.

Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання "капітан служби цивільного захисту" та права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

