Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджена инфраструктура
Вночі 17 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Окупанти продовжували бити по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Мирівській громадах, атакували FPV-дронами та артилерією.
Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і 3 приватні оселі, 2 господарські споруди, 4 магазини, лінія електропередач.
Безпілотником росіяни влучили і по Межівській громаді, що на Синельниківщині. КАБами – по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок.
На фото – наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині.
Нагадаємо, ввечері 17 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Пошкоджені кілька приватних будинків, постраждали дві людини.