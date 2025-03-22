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22 марта 2025, 09:20

На Киевщине накрыли масштабное производство поддельных моторных масел известных брендов

22 марта 2025, 09:20
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили и прекратили в Киевской области производство фальсифицированных моторных масел известных мировых брендов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фигуранты организовали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях подпольные цеха, где наладили полный цикл изготовления поддельных моторных смазочных масел, в частности: изготовление тары, этикеток, крышек, фасовку сырья в канистры.

Ежедневно выпускали более 3 тонн продукции, которую продавали онлайн, в магазинах и на рынках.

Правоохранители провели 21 обыск, изъяли 14 тыс. литров готового масла, 3,8 тыс. литров сырья, оборудования, транспорта, финдокументов, черновых записей и 1,5 млн грн наличными.

Общая стоимость изъятого – более 12 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товар на 60 млн грн.

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