На Киевщине накрыли масштабное производство поддельных моторных масел известных брендов
Правоохранители разоблачили и прекратили в Киевской области производство фальсифицированных моторных масел известных мировых брендов
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Фигуранты организовали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях подпольные цеха, где наладили полный цикл изготовления поддельных моторных смазочных масел, в частности: изготовление тары, этикеток, крышек, фасовку сырья в канистры.
Ежедневно выпускали более 3 тонн продукции, которую продавали онлайн, в магазинах и на рынках.
Правоохранители провели 21 обыск, изъяли 14 тыс. литров готового масла, 3,8 тыс. литров сырья, оборудования, транспорта, финдокументов, черновых записей и 1,5 млн грн наличными.
Общая стоимость изъятого – более 12 млн грн.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товар на 60 млн грн.