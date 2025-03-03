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У поліції розслідують обставини пожежі, яка сталась на Київщині. Відомо, що загорівся приватний будинок у Бучанському районі

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 2 березня, близько 10:00, в селі Новий Корогод. Рятувальники загасили вогонь у приватному будинку. На жаль, вогнеборці виявили тіло 61-річного господаря.

За попередніми даними, займання сталося через куріння в ліжку. Остаточні результати щодо причини пожежі нададуть пізніше працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Слідчі Бучанського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в пожежі загинули 73-річна мати та її 42-річний син. Пожежа сталась ввечері 26 лютого у селі Страбичово Мукачівського району.

Також 27 лютого в Києві сталась пожежа на СТО. Займання було в одній з будівель станцій технічного обслуговування на вулиці Павла Усенка. На щастя, без постраждалих.