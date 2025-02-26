фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на деревопереробному підприємстві у Радомишлі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Там горіла покрівля на площі 800 кв.м. Ускладнювало процес гасіння пожежне навантаження в будівлі, де зберігалася велика кількість деревини та утеплення покрівлі мінватою.

Окрім того, найближче вододжерело було на відстані 1,5 км від місця пожежі, що також впливало на оперативність гасіння. Тому для безперебійної подачі води залучили пожежний автомобіль лісівників.

Пожежу ліквідували. Вогнеборці тривалий час розбирали та проливали водою зруйновані конструкції.

На місці працювали 15 рятувальників, залучались три спецмашини.

Усі обставини пожежи наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині директора КП підозрюють у недбалості, що призвела до масштабних пожеж на звалищі.