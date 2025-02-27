У Києві сталася масштабна пожежа на СТО
Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на СТО в Дніпровському районі, що виникла сьогодні вдень, 27 лютого
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Займання сталося близько 11:35 в одній з будівель станцій технічного обслуговування на вулиці Павла Усенка.
Пожежу ліквідували близько 13:05 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих.
"Остаточну причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого в Солом'янському районі столиці загасили пожежу в офісній будівлі.
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